Yannick Bolasie seferi - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Yannick Bolasie seferi

    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:15:30 Güncelleme: 01:16:17
    Yannick Bolasie seferi
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    Yannick Bolasie seferi

    Kanarya'da sportif direktör Damien Comolli transfer için bir kez daha kolları sıvadı.

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    Yannick Bolasie seferi
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    Yannick Bolasie seferi

    Giuliano için Al Nassr ile anlaşan Fenerbahçe, buradan gelecek parayı yeni 10 numara için harcamayı planlıyor.

    Yannick Bolasie seferi
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    Yannick Bolasie seferi

    Sarı-lacivertliler bir süredir gündemlerinde olan kanat Yannick Bolasie için de son bir atak daha yapacak.

    Yannick Bolasie seferi
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    Yannick Bolasie seferi

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki yıldız isim için Everton'ın kapısını son kez çalacak.

    Yannick Bolasie seferi
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    Yannick Bolasie seferi

    Sarı-lacivertliler, yetenekli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

    Yannick Bolasie seferi
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    Yannick Bolasie seferi

    Transferin kaynağı olarak da Valbuena veya Nabil Dirar'dan birinin satışı düşünülüyor.

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