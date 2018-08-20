Yannick Bolasie seferi - Galeri - Fotomaç
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Yannick Bolasie seferi
20 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:15:30
Güncelleme: 01:16:17
Kanarya'da sportif direktör Damien Comolli transfer için bir kez daha kolları sıvadı.
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Giuliano için Al Nassr ile anlaşan Fenerbahçe, buradan gelecek parayı yeni 10 numara için harcamayı planlıyor.
Sarı-lacivertliler bir süredir gündemlerinde olan kanat Yannick Bolasie için de son bir atak daha yapacak.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki yıldız isim için Everton'ın kapısını son kez çalacak.
Sarı-lacivertliler, yetenekli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Transferin kaynağı olarak da Valbuena veya Nabil Dirar'dan birinin satışı düşünülüyor.