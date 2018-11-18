Volkan Demirelin taraftarlarla ilginç diyaloğu: Yönetimi mi devireceksiniz? - Galeri - Fotomaç
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Volkan Demirel'in taraftarlarla ilginç diyaloğu: "Yönetimi mi devireceksiniz?"
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, taraftarlarla karşılaştı. Ortaya ilginç bir diyalog çıktı
18 Kasım 2018 Pazar, 10:40:00
Güncelleme: 10:45:53
Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı durumu sürüyor.
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Tecrübeli file bekçisinin bu durumda olması taraftarın da tepkisini çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcu dışarıda taraftarın ilgisi ile karşılaştı.
Volkan Demirel'e destek veren sarı-lacivetli taraftarlar sohbet esnasında bu karardan dolayı yönetimi eleştirdi.
Volkan'a 'Kadro dışı kalacak ne yaptın?' diye sorulurken aynı zamanda 'Daha ağır hareketlerde bulunanların aynı muamele ile karşılaşmadığı' ifade edildi.