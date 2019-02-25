Volkan Demirel sakatlık geçirdi! - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Volkan Demirel sakatlık geçirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlarında Volkan Demirel kısa süreli bir sakatlık geçirdi.
25 Şubat 2019 Pazartesi 21:27 Güncelleme: 25.02.2019 21:27
Volkan Demirel sakatlık geçirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

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Volkan Demirel sakatlık geçirdi!

Maçın 3.dakikasında Kagawa'nın ortasında arka direğe aşırtılan topta Volkan Demirel ile Mirin çarpıştı.

Volkan Demirel sakatlık geçirdi!

Volkan Demirel kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Volkan ayağa kalktı ve oyun devam etti.

Volkan Demirel sakatlık geçirdi!
Volkan Demirel sakatlık geçirdi!
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