Volkan Demirel sakatlık geçirdi! - Fotomaç
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Volkan Demirel sakatlık geçirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın başlarında Volkan Demirel kısa süreli bir sakatlık geçirdi.
25 Şubat 2019 Pazartesi 21:27
Güncelleme: 25.02.2019 21:27
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçın 3.dakikasında Kagawa'nın ortasında arka direğe aşırtılan topta Volkan Demirel ile Mirin çarpıştı.
Volkan Demirel kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Volkan ayağa kalktı ve oyun devam etti.