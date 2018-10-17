Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme!

    Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Başkan Ali Koç ile görüşmek istediğini yönetime iletti.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 11:44:03 Güncelleme: 11:46:17
    Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme!

    Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir'le oynanan lig maçından 2 gün önce Aatıf ve Nabil Dirar'la birlikte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in, Başkan Ali Koç'la görüşmek istediği bildirildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme!

    "Başkanım bir de beni dinle" diyerek yönetim aracılığı ile Başkan Koç'tan randevu talep eden 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, birebir yapılacak zirvede Koç'a yönetici Semih Özsoy'la aralarında yaşananları anlatacak.

    Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme!

    ÖZÜR SONRASINDA AF BEKLİYOR
    Hem yönetici Özsoy'la aralarında geçen tartışmadan, hem de daha sonra yapılan toplantıda sergilediği tavırlardan pişman olduğu öğrenilen Volkan'ın, Başkan Koç'la yapacağı görüşmenin ardından bir basın toplantısıyla camiadan özür dileyerek yönetimden affını istemeyi planladığı belirtiliyor.

    Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme!

    Sarı-Lacivertli eldiven, Başkan Koç'un FBTV'deki "Volkan'ın durumu tutumuna bağlı" şeklindeki sözleri sonrası, 11 Ekim'de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

    Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme!

    GELECEĞİ KOÇ'UN KARARINA BAĞLI
    Volkan, Başkan Koç ve Özsoy'a verdiği tepkinin takımın kötü gidişatından kaynaklandığını belirterek "Suçlu değilim ama özür dilemem gerekiyorsa özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

    Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme!

    36 yaşındaki file bekçisi, Koç'un görüşme talebini kabul etmemesi durumunda ise ya devre arasında takımdan ayrılacağı ya da sezon sonu futbol hayatına nokta koyacağı iddia ediliyor.(Star)

    Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme!
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