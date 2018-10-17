Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme!

ÖZÜR SONRASINDA AF BEKLİYOR

Hem yönetici Özsoy'la aralarında geçen tartışmadan, hem de daha sonra yapılan toplantıda sergilediği tavırlardan pişman olduğu öğrenilen Volkan'ın, Başkan Koç'la yapacağı görüşmenin ardından bir basın toplantısıyla camiadan özür dileyerek yönetimden affını istemeyi planladığı belirtiliyor.