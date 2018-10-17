Cocudan Freye özel görev! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Cocu'dan Frey'e özel görev!

    Fenerbahçe'de Teknik direktör Phillip Cocu, salı günü yapılan idmanda öğrencisi Michael Frey'le özel bir görüşme yaptı.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 09:44:54 Güncelleme: 09:48:43
    Cocudan Freye özel görev!

    İslam Slimani'den Sivasspor maçında yararlanamayacak olan Hollandalı çalıştırıcının Frey'e "Sivas deplasmanında birinci santrforum sen olacaksın."

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cocudan Freye özel görev!

    "İslam Slimani'den Sivasspor maçında yararlanamayacak olan Hollandalı çalıştırıcının Frey'e "Sivas deplasmanında birinci santrforum sen olacaksın."

    Cocudan Freye özel görev!


    "Artık golle tanışma vaktin geldi. Taraftar senden gol ve goller bekliyor" dediği öğrenildi.

    Cocudan Freye özel görev!

    BOL BOL ŞUT ÇALIŞTI
    Hocasıyla yaptığı bu konuşmanın ardından daha da hırslanan İsviçreli oyuncu, idmanda bol bol şut çalışması yaptı...

    Cocudan Freye özel görev!

    Harun'un koruduğu kaleyi bombardımana tutan Frey'in hırsı ve istediği teknik direktör Phillip Cocu'nun yüzünü güldürdü.

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