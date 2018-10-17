Cocudan Freye özel görev! - Galeri - Fotomaç
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Cocu'dan Frey'e özel görev!
Fenerbahçe'de Teknik direktör Phillip Cocu, salı günü yapılan idmanda öğrencisi Michael Frey'le özel bir görüşme yaptı.
17 Ekim 2018 Çarşamba, 09:44:54
Güncelleme: 09:48:43
İslam Slimani'den Sivasspor maçında yararlanamayacak olan Hollandalı çalıştırıcının Frey'e "Sivas deplasmanında birinci santrforum sen olacaksın."
GALERİ DEVAM EDİYOR
"İslam Slimani'den Sivasspor maçında yararlanamayacak olan Hollandalı çalıştırıcının Frey'e "Sivas deplasmanında birinci santrforum sen olacaksın."
"Artık golle tanışma vaktin geldi. Taraftar senden gol ve goller bekliyor" dediği öğrenildi.
BOL BOL ŞUT ÇALIŞTI
Hocasıyla yaptığı bu konuşmanın ardından daha da hırslanan İsviçreli oyuncu, idmanda bol bol şut çalışması yaptı...
Harun'un koruduğu kaleyi bombardımana tutan Frey'in hırsı ve istediği teknik direktör Phillip Cocu'nun yüzünü güldürdü.