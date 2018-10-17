Tesislere sessizlik çöktü! Kimse konuşmuyor... - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Tesislere sessizlik çöktü! Kimse konuşmuyor...

    Sarı-lacivertlilerde alınan radikal kararlar takım üzerinde etkisini gösterdi. Samandıra'da bu durumun tedirginliğini yaşayan futbolcular, yanlış anlaşılma çekincesiyle fazla konuşmuyor, tesislerde eskisi kadar zaman geçirmiyor.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 09:01:47 Güncelleme: 09:02:54
    Tesislere sessizlik çöktü! Kimse konuşmuyor...

    Fenerbahçe'de kadro dışı kararlar ve antrenörlerin gönderilmesi hemen etkisini hissettirdi. Üç yardımcı antrenörün görevine son verilmesi ve Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe ile Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasının takım üzerinde etkisi ortaya çıktı.

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    Tesislere sessizlik çöktü! Kimse konuşmuyor...

    Sarı-lacivertli futbolcular, soyunma odası ve tesislerde artık konuşurken çok daha dikkatli davranıyor.

    Tesislere sessizlik çöktü! Kimse konuşmuyor...

    Yanlış anlaşılabilecek bir ifade kullanmamaya çalışan takımın büyük bölümü, antrenmanlardan sonra tesislerden ayrılıyor. Birbirleriyle çok az iletişim kuran takım, eskisi kadar tesislerde zaman geçirmiyor.

    Tesislere sessizlik çöktü! Kimse konuşmuyor...

    Böylece olası bir riskin de önüne geçiliyor. Takım içinde konuşulan neredeyse tüm konuların doğru ya da yanlış şekilde başkana aktarılması takımı fazlasıyla tedirgin etmiş durumda.

    Tesislere sessizlik çöktü! Kimse konuşmuyor...

    Futbolcuların en çok çekindiği konu, konuşmalarının ya da yaptıkları bir esprinin başkana yanlış aksettirilmesi oluyor.

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