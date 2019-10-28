Vedat Muriqi'den flaş itiraf! Fatih Terim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Vedat Muriqi'den flaş itiraf! Fatih Terim...

Sezon başında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, performansıyla taraflı tarafsız herkesi büyülemeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Vedat, son olarak İttifak Holding Konyaspor ağlarını harika bir golle havalandırdı. Maçın ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Vedat, Fatih Terim'in kendisini Milli Takım'a almaması iddiası ile ilgili de ilk kez konuştu...
28 Ekim 2019 Pazartesi 10:19 Güncelleme: 28.10.2019 10:19
Vedat Muriqi'den flaş itiraf! Fatih Terim...

Fenerbahçe ile sahaya çıktığı 9 maçta 5 gole imza atan Vedat Muriqi, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası soruları yanıtladı.

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Vedat Muriqi'den flaş itiraf! Fatih Terim...

İşte Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi'den samimi cevaplar;

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! Fatih Terim...

"Forvetim ve attığım gollere göre değerlendiriliyorum ama takımın kazanması benim gol atmamdan daha önemli.

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! Fatih Terim...

Etrafımda çok yetenekli futbolcularla oynuyorum. Onlar hücuma ne kadar fazla katkı sağlarsa benim için avantaj oluyor.

Vedat Muriqi'den flaş itiraf! Fatih Terim...

Sürekli hücum düşünen bir takımız. Sadece ben değil her forvet ne kadar çok destek görürse o kadar fazla gol atar."

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