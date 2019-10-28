Vedat Muriqi'den flaş itiraf! Fatih Terim...

Sezon başında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, performansıyla taraflı tarafsız herkesi büyülemeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Vedat, son olarak İttifak Holding Konyaspor ağlarını harika bir golle havalandırdı. Maçın ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Vedat, Fatih Terim'in kendisini Milli Takım'a almaması iddiası ile ilgili de ilk kez konuştu...
28 Ekim 2019 Pazartesi 10:19
Güncelleme: 28.10.2019 10:19
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Fenerbahçe ile sahaya çıktığı 9 maçta 5 gole imza atan Vedat Muriqi, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası soruları yanıtladı.