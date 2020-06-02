Ve mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Ve mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 3 aydır arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni hocasına kavuşuyor. Haftalar süren görüşmelerin ardından sarı-lacivertli ekiple anlaşmaya varan tecrübeli antrenör, bu hafta İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

2 Haziran 2020 Salı 06:44 Güncelleme: 02.06.2020 06:44
Ve mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Ligin ikinci yarısında oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramayarak şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu.

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Ve mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 teknik adamla görüştüklerini açıklamıştı.

Ve mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Kanarya'nın adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle anılırken, arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı.

Ve mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Alınan bilgilere göre sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nenad Bjelica ile her konuda anlaşma sağladı.

Ve mutlu son! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Yönetimin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Hırvat teknik adamın alınacak özel izinlerin ardından bu hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un Bjelica'nın Türkiye'ye gelişiyle ilgili bizzat kendisinin ilgilendiği de iddia ediliyor.

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