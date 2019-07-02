Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe armalı pozunu verdi! Son dakika haberleri

Ve beklenen an gerçekleşti... Fenerbahçe ile anlaşan Emre Belözoğlu, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Yanal ve yöneticilerle görüştü. Bugün ise sağlık kontrolünden geçen 38 yaşındaki tecrübeli yıldız Fenerbahçe armalı pozunu da verdi. Emre ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İşte tarihi kareler, detaylar ve Emre'nin ilk sözleri...