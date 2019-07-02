Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe armalı pozunu verdi! Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe armalı pozunu verdi! Son dakika haberleri

Ve beklenen an gerçekleşti... Fenerbahçe ile anlaşan Emre Belözoğlu, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Yanal ve yöneticilerle görüştü. Bugün ise sağlık kontrolünden geçen 38 yaşındaki tecrübeli yıldız Fenerbahçe armalı pozunu da verdi. Emre ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İşte tarihi kareler, detaylar ve Emre'nin ilk sözleri...

2 Temmuz 2019 Salı 11:17 Güncelleme: 02.07.2019 12:00
Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe armalı pozunu verdi! Son dakika haberleri

Yeni sezon yapılanması konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski kaptanı Emre Belözoğlu'nu yuvasına döndürerek önemli bir adım attı.

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Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe armalı pozunu verdi! Son dakika haberleri

Sezonun bitmesinin ardından Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Emre, Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmenin ardından geri dönmeyi kabul etmişti.

Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe armalı pozunu verdi! Son dakika haberleri

Tecrübeli futbolcu, dün yeni sezonu açan Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ne giderek teknik direktör Ersun Yanal ve başkan vekili Semih Özsoy ile yöneticilerle görüştü.

Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe armalı pozunu verdi! Son dakika haberleri

Sarı-Lacivretli kulüp, 2015-2016 sezonu sonrası gönderdiği Emre Belözoğlu ile kısa süre içinde 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe armalı pozunu verdi! Son dakika haberleri

Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli oyuncu pozunu verip Instagram'dan paylaştı.

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