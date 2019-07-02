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Fenerbahçe Emre Belözoğlu transferini bu video ile duyurdu!

Fenerbahçe tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu transferini bu video ile duyurdu...

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden duyurulan transferde Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertli formayla Ülker Stadyumu'nda çekilmiş fotoğrafı paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü.

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02 Temmuz 2019 , Salı
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