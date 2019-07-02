Fenerbahçe Emre Belözoğlu transferini bu video ile duyurdu!
Fenerbahçe tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu transferini bu video ile duyurdu...
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden duyurulan transferde Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertli formayla Ülker Stadyumu'nda çekilmiş fotoğrafı paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.
Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'den 162 milyonluk hamle!
- FIFA menajeri Fenerbahçe'nin anlaştığı oyuncuyu açıkladı!
- Fenerbahçe'de Kjaer'in alternatifi dünya yıldızı!
- Yıldız isim resmen açıkladı! "Sadece Fenerbahçe'de oynarım"
- Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Resmen açıklandı
- Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!
- Fenerbahçeli yıldızlar sağlık kontrolünden geçti! İşte o görüntüler
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Lucas Lima'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.