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Valbuena'dan Fenerbahçe açıklaması! "En doğru kararı verdim"
Fenerbahçe'den ayrılarak sezon başında Yunan devi Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, Fransız basınına verdiği röportajda corona virüsü karantinasında neler yaptığını anlatırken, sarı-lacivertli kulüpten ayrılışıyla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj...
3 Mayıs 2020 Pazar 19:51
Güncelleme: 03.05.2020 19:51
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Yunanistan'ın dev takımı Olympiakos'a giden Mathieu Valbuena, Fransız basınına bir röportaj verdi.
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Fransız yıldız, Atina'daki yaşantısı ve Olympiakos günleri hakkında merak edilenleri yanıtlarken, Fenerbahçe'den de bahsetti. Sporx'in derlediği Valbuena röoprtajından satır başları şu şekilde:
"BAŞKA ŞEYLER DENEME ZAMANIM GELMİŞTİ"
Fenerbahçe'de geçirdiğim 2 yılın ardından ardından artık başka şeyler deneme zamanım gelmişti. Olympiakos beni çok istedi ve ben de buraya gelerek en doğru şeyi yaptım.
"OLYMPIAKOS KÜÇÜK MARSİLYA GİBİ"
Olympiakos için küçük bir Marsilya diyebiliriz. Taraftarlar, kültür ve Akdeniz takımı olması... Güzel de istatistikler yakaladım. Saygı duyulmaya ihtiyacım vardı ve kendimi saha içinde kanıtladım.
"DEVAM ETMEMİN SEBEBİ İÇİMDEKİ TUTKU"
35 yaşında olmama rağmen futbola devam ediyorum çünkü içimde tutku var. Benim kariyerimi şekillendiren en önemli şey bu. Hiçbir zaman vazgeçmedim, hep en iyisini istedim. Maçlardan önce midemdeki yumruk yemiş hissini seviyorum, pozitif baskıyı seviyorum.