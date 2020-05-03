Valbuena'dan Fenerbahçe açıklaması! "En doğru kararı verdim"

"DEVAM ETMEMİN SEBEBİ İÇİMDEKİ TUTKU"

35 yaşında olmama rağmen futbola devam ediyorum çünkü içimde tutku var. Benim kariyerimi şekillendiren en önemli şey bu. Hiçbir zaman vazgeçmedim, hep en iyisini istedim. Maçlardan önce midemdeki yumruk yemiş hissini seviyorum, pozitif baskıyı seviyorum.