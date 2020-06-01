Ümit Özat'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Mesut Özil gelse ne olur?"

İŞTE ÜMİT ÖZAT'IN AÇIKLAMALARI

"Yanılmıyorsam 12. sıradan başlayıp son sıradaki takıma kadar bu takımlar küme düşmesinin kaldırılmasını istiyor. Küme düşmeyi kaldırmak nedir ya çok saçma bir şey. Küme düşmeyi kaldırırsanız şampiyonluğu da kaldırın o zaman. Mantığı var mı bu işin ya Allah aşkına..."