HaberlerGaleriÜmit Özat'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Mesut Özil gelse ne olur?"
Ümit Özat'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Mesut Özil gelse ne olur?"
Usta teknik direktör Ümit Özat, Süper Lig ve eski takımı Fenerbahçe'nin gündemiyle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Yıldız futbolcu Mesut Özil'in isminin sıkça sarı-lacivertli takım ile anılmasına değinen Özat, "Mesut Özil gelse ne olur?" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
1 Haziran 2020 Pazartesi 22:59
Güncelleme: 01.06.2020 23:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Futbolculuk kariyerinde uzun dönem Fenerbahçe forması giyen ve teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Ümit Özat, SporArena'ya konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbol gündemini değerlendiren Özat, sarı-lacivertli ekibin transfer gündeminde yoğun yer alan Mesut Özil ile ilgili de flaş ifadeler kullandı.
İŞTE ÜMİT ÖZAT'IN AÇIKLAMALARI
"Yanılmıyorsam 12. sıradan başlayıp son sıradaki takıma kadar bu takımlar küme düşmesinin kaldırılmasını istiyor. Küme düşmeyi kaldırmak nedir ya çok saçma bir şey. Küme düşmeyi kaldırırsanız şampiyonluğu da kaldırın o zaman. Mantığı var mı bu işin ya Allah aşkına..."
"Lig hangi şekilde biterse bitsin şampiyon olamayan ve küme düşen takımların her türlü bahanesi olacak. Önce buna hazır olmak lazım. Bizim ülke bahaneler ülkesi zaten. Seyircisiz oynanmasının Trabzonspor'a dezavantaj oluşturmasını bekliyorum..."
"F.BAHÇE KENDİNE UYGUN ANTRENÖR BULACAKTIR"
"Ben Fenerbahçe'nin seçme makamında değilim. Buna onlar karar verecek. Benim şu isim doğru, şu isim yanlış demem doğru olmaz. Mutlaka Fenerbahçe kendisine uygun bir teknik direktör bulacaktır..."