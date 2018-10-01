1 Ekim 2018 Pazartesi, 08:23:45
Güncelleme: 08:36:59
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Tümer Metin: Aykut hoca hakkını helal etsin
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası eski futbolcu Tümer Metin, maçın ardından beIN Sports'ta sarı lacivertli takımı yorumladı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Tümer Metin, Aykut Kocaman'dan helallik istedi.
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Tümer Metin: Aykut hoca hakkını helal etsin
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"AYKUT KOCAMAN HAKKINI HELAL ETSİN"
"Tünelin sonu karanlık bir tablo. İkinci yarıda maç 0-0 bitti diyebilirim. Reaksiyon, isyan, kavga, karakter koyma yok. Burada oyuncuya konuşmak kolay. Kadro mühendisliği açısından bakıyorum."
Tümer Metin: Aykut hoca hakkını helal etsin
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"Aykut Kocaman hakkını helal etsin. Çünkü eleştirdiğimiz anlarda, erezyona uğramış bir Fenerbahçe kadrosunu olabilecek en iyi şekilde oynatıyormuş. Şimdi onu da oynayamayan bir Fenerbahçe görüyoruz."
Tümer Metin: Aykut hoca hakkını helal etsin
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"BU KADRO FAVORİ DEĞİL"
"Geçmişte çok önemli hocalarla çalışma imkanı yakaladım. Fenerbahçe'nin ismi çok büyük. Gönül verenler, müzesi kalabalık. Bu tip camialarda beklenti hep yüksek olur."
Tümer Metin: Aykut hoca hakkını helal etsin
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"Yurt içi sınırlarında Fenerbahçe favori yazılır. Maziye, müzene, şampiyonluklara bakarak favori olmak artıdır ama bugünkü kadro bize onu söylemiyor."