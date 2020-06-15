Transferde fikir ayrılığı çıktı! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Transferde fikir ayrılığı çıktı! Fenerbahçe...

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile sözleşmesinin sonuna gelen İspanyol yıldız Pedro Rodriguez, bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde... Tecrübeli oyuncunun transferine ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Haziran 2020 Pazartesi 10:50
Transferde fikir ayrılığı çıktı! Fenerbahçe...

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmaları yaparak değerlendirdi.

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Transferde fikir ayrılığı çıktı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli takım, mali olarak kulübün bütçesini zorlamayacak isimleri seçerken listesine Chelsea'den Pedro Rodriguez'i de aldı.

Transferde fikir ayrılığı çıktı! Fenerbahçe...

Premier Lig temsilcisi Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin yanı sıra birkaç kulübün daha transfer gündemine girdi.

Transferde fikir ayrılığı çıktı! Fenerbahçe...

Bu takımlardan biri de milli futbolcular Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma... Ancak İtalyan ekibinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Transferde fikir ayrılığı çıktı! Fenerbahçe...

Footmercato'nun La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre Roma'da sportif direktör Gianluca Petrachi, kulüp başkanı James Pallotta ile Pedro konusunda fikir ayrılığına düştü.

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