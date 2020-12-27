Galeri Fenerbahçe Transfer haberi: Avrupa devleri Türk yıldızların peşinde! O tarihlerde görüşme...

Transfer haberi: Avrupa devleri Türk yıldızların peşinde! O tarihlerde görüşme...

Süper Lig'in genç yetenekleri Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından izlenmeye devam ediyor. Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz, Trabzonspor'dan Serkan Asan, Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'in Hannover takımından kadrosuna kattığı Mete Kaan Demir Fransa Ligue 1 ekiplerinin radarında bulunuyor. Lille ve Lyon takımları gelecek vaat eden Türk futbolcular için devreye girmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... Son dakika transfer haberleri...