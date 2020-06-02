Süper Lig'in 5 yıldızına Emre Belözoğlu kancası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Süper Lig'in 5 yıldızına Emre Belözoğlu kancası!

Süper Lig'in 5 yıldızına Emre Belözoğlu kancası!

Fenerbahçe'de gelecek sezon futbolun başına geçmesi beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını bizzat yürütüyor. Tecrübeli futbolcunun, Süper Lig'de uzun yıllar top koşturan ve ligi oldukça iyi tanıyan 5 yıldızı listesine aldığı öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri
2 Haziran 2020 Salı 06:44
Süper Lig'in 5 yıldızına Emre Belözoğlu kancası!

Son iki sezonda yaşanan hüsranın ardından kadronun iskeletini değiştirme kararı alan Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği var.

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Süper Lig'in 5 yıldızına Emre Belözoğlu kancası!

Sarı-lacivertlilerde gelecek sezondan itibaren futbolun başına geçmesi planlanan Emre Belözoğlu'nun bu transfer harekatında başrol oynadığı ifade ediliyor.

Süper Lig'in 5 yıldızına Emre Belözoğlu kancası!

Takvim'in haberine göre, ligi bilen isimler üzerinde duran Belözoğlu'nun, 5 yıldızın transferini bitirmeye kararlı olduğu belirtiliyor.

Süper Lig'in 5 yıldızına Emre Belözoğlu kancası!

Bu isimlerden ikisi ise Emre'nin Başakşehir'den eski takım arkadaşları…

Süper Lig'in 5 yıldızına Emre Belözoğlu kancası!

LİSTENİN TEPESİNDE VISCA VE İRFAN CAN VAR!

Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin, tecrübeli futbolcunun transfer listesinin en üstünde yer aldığı ifade ediliyor.

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