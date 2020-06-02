Süper Lig'in 5 yıldızına Emre Belözoğlu kancası!

Fenerbahçe'de gelecek sezon futbolun başına geçmesi beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını bizzat yürütüyor. Tecrübeli futbolcunun, Süper Lig'de uzun yıllar top koşturan ve ligi oldukça iyi tanıyan 5 yıldızı listesine aldığı öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri
2 Haziran 2020 Salı 06:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son iki sezonda yaşanan hüsranın ardından kadronun iskeletini değiştirme kararı alan Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği var.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerde gelecek sezondan itibaren futbolun başına geçmesi planlanan Emre Belözoğlu'nun bu transfer harekatında başrol oynadığı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre, ligi bilen isimler üzerinde duran Belözoğlu'nun, 5 yıldızın transferini bitirmeye kararlı olduğu belirtiliyor.
Bu isimlerden ikisi ise Emre'nin Başakşehir'den eski takım arkadaşları…
LİSTENİN TEPESİNDE VISCA VE İRFAN CAN VAR!
Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin, tecrübeli futbolcunun transfer listesinin en üstünde yer aldığı ifade ediliyor.