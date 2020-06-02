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Süper Lig'in 5 yıldızına Emre Belözoğlu kancası!

Fenerbahçe'de gelecek sezon futbolun başına geçmesi beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını bizzat yürütüyor. Tecrübeli futbolcunun, Süper Lig'de uzun yıllar top koşturan ve ligi oldukça iyi tanıyan 5 yıldızı listesine aldığı öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri

2 Haziran 2020 Salı 06:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





