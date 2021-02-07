Spor yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!
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Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri... Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi, yeni transferi Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin Ozan Tufan'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Spor yazarları da bu derbinin tartışmalı pozisyonlarını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdiler. İşte o yazılar...