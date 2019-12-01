Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Seyir zevki oldukça yüksek geçen maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Spor yazarları Emre Bol, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Gürcan Bilgiç, Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundular.
1 Aralık 2019 Pazar 07:36
Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İzmir ekibi 2 kere öne geçtiği maçta rakibine üstünlük kuramayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Göztepe'nin golleri Castro ve Alpaslan'dan gelirken Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Aziz ve Rodrigues kaydetti.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe bu sonuçla son 3 deplasman maçında 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fotomaç gazetesi yazarları Emre Bol ve Reha Kapsal Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundular.


İşte o sözler...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN