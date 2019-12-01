Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Seyir zevki oldukça yüksek geçen maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Spor yazarları Emre Bol, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Gürcan Bilgiç, Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundular.

1 Aralık 2019 Pazar 07:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





