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Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Seyir zevki oldukça yüksek geçen maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Spor yazarları Emre Bol, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Gürcan Bilgiç, Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundular.
1 Aralık 2019 Pazar 07:36
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Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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İzmir ekibi 2 kere öne geçtiği maçta rakibine üstünlük kuramayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Göztepe'nin golleri Castro ve Alpaslan'dan gelirken Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Aziz ve Rodrigues kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla son 3 deplasman maçında 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
Fotomaç gazetesi yazarları Emre Bol ve Reha Kapsal Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundular.