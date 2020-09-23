GaleriFenerbahçeSon dakika transfer haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Forvet transferi...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Forvet transferi...
Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ve Hatayspor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe'de forvet eksikliği göze çarpmıştı. Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekiplerinden Lazio transfer olmasının ardından forvet arayışlarını sıklaştıran sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmişti. G.Saray derbisi öncesi kadrosuna en az bir ismi katmak isteyen Kanarya'ya kötü haber geldi. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
23 Eylül 2020 Çarşamba 13:31, Güncelleme 23.09.2020 13:40
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Forvet transferi...