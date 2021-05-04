Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...

4'TE 4 YAPTI, İSMAİL KARTAL'I YAKALADI

Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik patronu Emre Belözoğlu, Erzurumspor galibiyetiyle İsmail Kartal'dan (2014-15) bu yana kendi evindeki 4 maçı da kazanarak göreve başlayan ilk teknik direktör oldu.