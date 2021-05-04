Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...
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Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 39. haftasında sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayan Fenerbahçe rakibini 3-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'ı takibi sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun saha kenarındaki heyecanlı tavırları dikkat çekerken Osayi Samuel ve Samatta'nın yararlanamadığı gol pozisyonlarının ardından maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti. İşte o anlar... (FB haberi)