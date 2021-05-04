Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 39. haftasında sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayan Fenerbahçe rakibini 3-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'ı takibi sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun saha kenarındaki heyecanlı tavırları dikkat çekerken Osayi Samuel ve Samatta'nın yararlanamadığı gol pozisyonlarının ardından maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti. İşte o anlar... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-1 yenerken, Emre Belözoğlu saha kenarında yine heyecanlı bir görüntü çizdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...

Her anıyla maçı yaşayan sarı lacivertli teknik adam, son bölümde skor 3-1'e gelip takımı peş peşe goller kaçırınca sinirlendi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...

Belözoğlu, Osayi Samuel ve Samatta'nın yararlanamadığı gol pozisyonlarının ardından maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...

4'TE 4 YAPTI, İSMAİL KARTAL'I YAKALADI
Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik patronu Emre Belözoğlu, Erzurumspor galibiyetiyle İsmail Kartal'dan (2014-15) bu yana kendi evindeki 4 maçı da kazanarak göreve başlayan ilk teknik direktör oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...

Belözoğlu'nun iç sahada aldığı sonuçlar
1-0 Denizlispor

3-1 Gaziantep FK

3-2 Kasımpaşa

3-1 BB Erzurumspor

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