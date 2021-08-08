GaleriFenerbahçeSon dakika haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! "Pereira..."
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! "Pereira..."
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mıchael Frey, sezon başında Belçika ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olmuştu. İsviçreli futbolcu ligin 3. haftasında oynanan Standart Liege maçında 5 gol birden attı. Frey'in bu başarısı sosyal medyada da gündem oldu. İşte Michael Frey ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları....
Giriş Tarihi: 08.08.2021 16:47 , Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 17:01
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! "Pereira..."