Galeri Fenerbahçe Son dakika haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! "Pereira..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! "Pereira..."

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mıchael Frey, sezon başında Belçika ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olmuştu. İsviçreli futbolcu ligin 3. haftasında oynanan Standart Liege maçında 5 gol birden attı. Frey'in bu başarısı sosyal medyada da gündem oldu. İşte Michael Frey ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları....

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! "Pereira..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! Pereira...

Belçika Ligi'nin 3. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Standart Liege ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! Pereira...

Ligin ilk 2 haftasında galibiyet alamayan Antwerp, Standart Liege deplasmanından 5-2 galip ayrılırken, karşılaşmaya Michael Frey damga vurdu.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! Pereira...

Transfer döneminde Fenerbahçe'den bonservisiyle Royal Antwerp'e transfer olan İsviçreli golcü, takımının kaydettiği 5 golün tamamına imza attı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! Pereira...

Frey; 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını galibiyetinde büyük bir pay sahibi oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den ayrılan Frey 1 maçta 5 gol attı taraftar çıldırdı! Pereira...

FENERBAHÇE'DEKİ RAKAMINI 3 MAÇTA GEÇTİ

Fenerbahçe'deki kariyerinde 23 resmi maça çıkan ve 5 gol kaydeden İsviçreli golcü, Antwerp macerasındaki ilk 3 maçında 6 gol kaydederek dikkat çekti.

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