Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi'de ortalık karıştı! Lazio transferi iptal mi?

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferin flaş ekibi olmayı başarmış durumda. Şu ana kadar resmi olarak kadrosuna kattığı 10 ismin yanı sıra, farklı isimlerle temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de, gelen isimlerin yanı sıra Vedat Muriqi başta olmak üzere bazı isimlerinde ayrılması gündemde. İsmi Lazio ile yoğun şekilde anılan Muriqi'nin transferi yılan hikayesine dönmüşken, İtalyan medyasından bu görüşme ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...