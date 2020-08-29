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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi'de ortalık karıştı! Lazio transferi iptal mi?
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferin flaş ekibi olmayı başarmış durumda. Şu ana kadar resmi olarak kadrosuna kattığı 10 ismin yanı sıra, farklı isimlerle temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de, gelen isimlerin yanı sıra Vedat Muriqi başta olmak üzere bazı isimlerinde ayrılması gündemde. İsmi Lazio ile yoğun şekilde anılan Muriqi'nin transferi yılan hikayesine dönmüşken, İtalyan medyasından bu görüşme ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:39
Güncelleme: 29.08.2020 13:22
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Transferin gözde takımı Fenerbahçe sezona iddialı isimlerle girdi. Sarı-lacivertli takımda takıma katılanlar kadar ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
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Emre Belözoğlu'nun önderliğinde birçok ismi transfer eden Fenerbahçe ilk olarak Mert Hakan, Gökhan, Caner Ve Novak'ı bitirmişti.
Daha sonra üst üste Sinan Gümüş, Thiam, Sosa, Lemos ve Valencia'yı da transfer ettiğini duyurmuştu.
Sarı lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Alper Potuk'tan sonra bir ayrılık daha gerçekleşmesi an meselesi.