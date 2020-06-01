Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemi bir hayli yoğun. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler gözünü önümüzdeki sezon dikmiş durumda. Gelecek sezon mutlak şampiyon olmak isteyen Sarı Kanarya, yepyeni bir kadro ile sezona merhaba demek istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren kurmayların transfer listesi bir oldukça kabarık. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.