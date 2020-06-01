HaberlerGaleriSon dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemi bir hayli yoğun. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler gözünü önümüzdeki sezon dikmiş durumda. Gelecek sezon mutlak şampiyon olmak isteyen Sarı Kanarya, yepyeni bir kadro ile sezona merhaba demek istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren kurmayların transfer listesi bir oldukça kabarık. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.
1 Haziran 2020 Pazartesi 14:55
Güncelleme: 01.06.2020 15:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gelecek sezon alternafli ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme uzatması beklenmeyen Kanarya sol bek arayışına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise 4 tane yıldız oyuncu bulunuyor.
Fenerbahçeli yöneticiler, Hasan Ali'nin ayrılması ihtimaline karşı bu isimlerden ikisini kadroya dahil etmek istiyor.
L. Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u listenin ilk sırasına çıkaran F.Bahçe, Rus ekibiyle görüşmeleri son aşamaya getirdi.
Yıldız ismin de sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.