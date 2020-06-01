Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemi bir hayli yoğun. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler gözünü önümüzdeki sezon dikmiş durumda. Gelecek sezon mutlak şampiyon olmak isteyen Sarı Kanarya, yepyeni bir kadro ile sezona merhaba demek istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren kurmayların transfer listesi bir oldukça kabarık. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.

1 Haziran 2020 Pazartesi 14:55 Güncelleme: 01.06.2020 15:04
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye

Gelecek sezon alternafli ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye

Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme uzatması beklenmeyen Kanarya sol bek arayışına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise 4 tane yıldız oyuncu bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye

Fenerbahçeli yöneticiler, Hasan Ali'nin ayrılması ihtimaline karşı bu isimlerden ikisini kadroya dahil etmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye

L. Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u listenin ilk sırasına çıkaran F.Bahçe, Rus ekibiyle görüşmeleri son aşamaya getirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi Muriç bitiriyor! Kupa koleksiyoncusu Fenerbahçe'ye

Yıldız ismin de sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA