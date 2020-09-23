GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rodrigues'in yerine süper kanat!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rodrigues'in yerine süper kanat!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ve Hatayspor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz sezon Al-Ittihad'da kiraladığı Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler kanat transferi için sürpriz bir isim ile temasa geçti. Kanarya'nın transferi kısa süre içinde bitireceği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...
23 Eylül 2020 Çarşamba 09:39, Güncelleme 23.09.2020 09:40
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rodrigues'in yerine süper kanat!