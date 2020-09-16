Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olduğunu duyurmuştu. Sarı-lacivertliler KAP'a yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun 17.5 milyon Euro bonservis ayrıca 2.5 milyon Euro bonus ile sonraki satıştan %5 pay ile transfer olduğunu duyurdu. Kanarya'da bu transferin ardından da forvet arayışları başladı. İngilizler, Fenerbahçe'nin Liverpool forması giyen yıldız isme talip olduğu yazıldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
16 Eylül 2020 Çarşamba 09:18, Güncelleme 16.09.2020 10:51
Son dakika Fenerbahçe haberi: Liverpool'un yıldızı Kanarya'ya