Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Adana'da coşkulu karşılama!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Adana'da coşkulu karşılama!

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in 2021-22 sezonunu Adana'da açacak. Sarı-lacivertliler 15 Ağustos Pazar günü 21.45'te Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Adana'ya giden sarı-lacivertlileri yüzlerce taraftar karşıladı. Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarların arasında Galatasaraylı futbolseverlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Adana'da coşkulu karşılama!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Adana’da coşkulu karşılama!

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Adana'da taraftarlarca karşılandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Adana’da coşkulu karşılama!

15 Ağustos Pazar saat 21.45'de Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Adana’da coşkulu karşılama!

Fenerbahçe kafilesini karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. İşte o anlar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Adana’da coşkulu karşılama!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Adana’da coşkulu karşılama!
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