GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Adana'da coşkulu karşılama!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Adana'da coşkulu karşılama!
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in 2021-22 sezonunu Adana'da açacak. Sarı-lacivertliler 15 Ağustos Pazar günü 21.45'te Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Adana'ya giden sarı-lacivertlileri yüzlerce taraftar karşıladı. Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarların arasında Galatasaraylı futbolseverlerin de olması dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 14.08.2021 23:02 , Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 23:03
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Adana'da coşkulu karşılama!