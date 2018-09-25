Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Soldado takımdan ayrılıyor
25 Eylül 2018 Salı, 23:05:53
Güncelleme: 23:07:29
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Soldado ayrılıyor!
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Fenerbahçe'de Frey ve Slimani'nin transferiyle iyice gözden düşen Roberto Soldado, sarı-lacivertli ekiple yolları ayırıyor.
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Soldado ayrılıyor!
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Avrupa kadrosuna yazılmayan, Konya ve Beşiktaş maçlarında kadroya dahil edilmeyen İspanyol forvet, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden bir takıma imza atacak.
Soldado ayrılıyor!
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BAE Ligi'nde transfer 2 Ekim'de bitiyor
Soldado ayrılıyor!
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BEIN Sports yorumcusu Tümer Metin, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içi Fenerbahçe'den gidiyor. Teklif masanın üstünde" derken, 33 yaşındaki golcünün Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu kaydetti.
Soldado ayrılıyor!
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Soldado, Fenerbahçe'de 39 maçta 12 gol atıp 6 asist gerçekleştirdi.