Soldado ayrılıyor!

BEIN Sports yorumcusu Tümer Metin, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içi Fenerbahçe'den gidiyor. Teklif masanın üstünde" derken, 33 yaşındaki golcünün Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu kaydetti.