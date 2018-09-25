Soldado ayrılıyor! - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Soldado ayrılıyor!

    Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Soldado takımdan ayrılıyor
    25 Eylül 2018 Salı, 23:05:53 Güncelleme: 23:07:29
    Soldado ayrılıyor!
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    Soldado ayrılıyor!

    Fenerbahçe'de Frey ve Slimani'nin transferiyle iyice gözden düşen Roberto Soldado, sarı-lacivertli ekiple yolları ayırıyor.

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    Soldado ayrılıyor!
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    Soldado ayrılıyor!

    Avrupa kadrosuna yazılmayan, Konya ve Beşiktaş maçlarında kadroya dahil edilmeyen İspanyol forvet, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden bir takıma imza atacak.

    Soldado ayrılıyor!
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    Soldado ayrılıyor!

    BAE Ligi'nde transfer 2 Ekim'de bitiyor

    Soldado ayrılıyor!
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    Soldado ayrılıyor!

    BEIN Sports yorumcusu Tümer Metin, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içi Fenerbahçe'den gidiyor. Teklif masanın üstünde" derken, 33 yaşındaki golcünün Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu kaydetti.

    Soldado ayrılıyor!
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    Soldado ayrılıyor!

    Soldado, Fenerbahçe'de 39 maçta 12 gol atıp 6 asist gerçekleştirdi.

    Soldado ayrılıyor!
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    Soldado ayrılıyor!
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