FIRTINA DİREKTEN DÖNDÜ

Geride kalan 17 maçta topu en fazla direkten dönen takım olan ve bu alanda şanssızlığını kıramayan Trabzonspor'un tam 11 kez topu direkten döndü. 2. sırada ise topu 8 defa direkten dönen Konyaspor, 2. sırada, 7'şer kez dönen Göztepe ve Galatasaray ise 3. sırada yer aldılar.