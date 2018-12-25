Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası da geride kalırken ilk devre de tamamlandı. Sezonun ilk yarısında bir çok rekor kırılırken en dikkat çeken ve konuşulan takımların başında Fenerbahçe geldi. FOTOMAC.COM.TR / ANALİZ
25 Aralık 2018 Salı, 15:40:08
Güncelleme: 16:10:49
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Bir çok istatistik de ligin ilk devresinin tamamlanmasıyla gözler önüne çıkarken 18 takım içerisindeki bazı 'en'ler gözlerden kaçmadı.
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BAŞAKŞEHİR TOPU SEVDİ Medipol Başakşehir yüzde 59 ile topla en çok oynayan takım olurken turuncu mavilileri, 58. ile Beşiktaş, 55.6 ile Galatasaray, 54.6 ile Trabzonspor ve 53.5 ile Fenerbahçe izledi.
FIRTINA DİREKTEN DÖNDÜ Geride kalan 17 maçta topu en fazla direkten dönen takım olan ve bu alanda şanssızlığını kıramayan Trabzonspor'un tam 11 kez topu direkten döndü. 2. sırada ise topu 8 defa direkten dönen Konyaspor, 2. sırada, 7'şer kez dönen Göztepe ve Galatasaray ise 3. sırada yer aldılar.
ŞUTÖR PAŞA 17 maç sonunda öne çıkan bir başka istatistikte Kasımpaşa 18 takım içerisinde 12,9 ile maç başına en fazla şut çeken takım oldu. Paşa'yı sırayla, 12.3 ile Beşiktaş, 11.8 ile Sivasspor, 11.5 ile Trabzonspor ve 11.2 ile Fenerbahçe izledi.
Süper Lig'in ilk yarısında en fazla "büyük gol fırsatı kaçıran" takımlarda ise Kasımpaşa lider olurken Fenerbahçe'de kaçan goller Kasımpaşa'ya nispeten daha etkili oldu.
FENERBAHÇE BÖYLE YANDI... Şöyle ki sarı lacivertliler, 31 kez gol fırsatından yararlanamazken bu listede ikinci ancak genel puan cetvelinde ilk yarıyı 17. olarak tamamladı. Kasımpaşa ise 36 kez gol fırsatından yararlanamadı ancak ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı. FOTOMAC.COM.TR / ANALİZ