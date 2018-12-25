Şok rakam! Fenerbahçe böyle yandı... - Galeri - Fotomaç
25 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Şok rakam! Fenerbahçe böyle yandı...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası da geride kalırken ilk devre de tamamlandı. Sezonun ilk yarısında bir çok rekor kırılırken en dikkat çeken ve konuşulan takımların başında Fenerbahçe geldi. FOTOMAC.COM.TR / ANALİZ

25 Aralık 2018 Salı, 15:40:08 Güncelleme: 16:10:49
Şok rakam! Fenerbahçe böyle yandı...

Bir çok istatistik de ligin ilk devresinin tamamlanmasıyla gözler önüne çıkarken 18 takım içerisindeki bazı 'en'ler gözlerden kaçmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şok rakam! Fenerbahçe böyle yandı...

BAŞAKŞEHİR TOPU SEVDİ
Medipol Başakşehir yüzde 59 ile topla en çok oynayan takım olurken turuncu mavilileri, 58. ile Beşiktaş, 55.6 ile Galatasaray, 54.6 ile Trabzonspor ve 53.5 ile Fenerbahçe izledi.

Şok rakam! Fenerbahçe böyle yandı...

FIRTINA DİREKTEN DÖNDÜ
Geride kalan 17 maçta topu en fazla direkten dönen takım olan ve bu alanda şanssızlığını kıramayan Trabzonspor'un tam 11 kez topu direkten döndü. 2. sırada ise topu 8 defa direkten dönen Konyaspor, 2. sırada, 7'şer kez dönen Göztepe ve Galatasaray ise 3. sırada yer aldılar.

Şok rakam! Fenerbahçe böyle yandı...

ŞUTÖR PAŞA
17 maç sonunda öne çıkan bir başka istatistikte Kasımpaşa 18 takım içerisinde 12,9 ile maç başına en fazla şut çeken takım oldu. Paşa'yı sırayla, 12.3 ile Beşiktaş, 11.8 ile Sivasspor, 11.5 ile Trabzonspor ve 11.2 ile Fenerbahçe izledi.

Şok rakam! Fenerbahçe böyle yandı...

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla "büyük gol fırsatı kaçıran" takımlarda ise Kasımpaşa lider olurken Fenerbahçe'de kaçan goller Kasımpaşa'ya nispeten daha etkili oldu.

Şok rakam! Fenerbahçe böyle yandı...

FENERBAHÇE BÖYLE YANDI...
Şöyle ki sarı lacivertliler, 31 kez gol fırsatından yararlanamazken bu listede ikinci ancak genel puan cetvelinde ilk yarıyı 17. olarak tamamladı. Kasımpaşa ise 36 kez gol fırsatından yararlanamadı ancak ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı. FOTOMAC.COM.TR / ANALİZ

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN