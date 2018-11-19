Skrtel ve Kuckanın menajeri konuştu! - Galeri - Fotomaç
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Skrtel ve Kucka'nın menajeri konuştu!
FIFA menajeri Mithat Halis, Kucka ve Skrtel hakkında çıkan transfer dedikodularına açıklık getirdi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 21:55:29
Güncelleme: 21:59:04
Martin Skrtel ve Juraj Kucka'nın Türkiye haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Mithat Halis, yıldız isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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FIFA menajeri Mithat Halis'in Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"SKRTEL AYRILMAYACAK"
Skrtel, Fenerbahçe'den ayrılmayacak. Fenerbahçe sözleşme yeniler mi, bilmiyorum şu anda konuşulacak konular değil.
Martin şu anda memnun ve devam ediyor. Sözleşmesi bitinceye kadar oynar sonrasına bakar.
"KUCKA OCAKTA AYRILABİLİR"
Trabzonspor'un Kucka'ya yaptıkları doğru değil.