Skrtel ve Kuckanın menajeri konuştu! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Skrtel ve Kucka'nın menajeri konuştu!

    FIFA menajeri Mithat Halis, Kucka ve Skrtel hakkında çıkan transfer dedikodularına açıklık getirdi.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 21:55:29 Güncelleme: 21:59:04
    Skrtel ve Kuckanın menajeri konuştu!

    Martin Skrtel ve Juraj Kucka'nın Türkiye haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Mithat Halis, yıldız isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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    Skrtel ve Kuckanın menajeri konuştu!

    FIFA menajeri Mithat Halis'in Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

    Skrtel ve Kuckanın menajeri konuştu!

    "SKRTEL AYRILMAYACAK"

    Skrtel, Fenerbahçe'den ayrılmayacak. Fenerbahçe sözleşme yeniler mi, bilmiyorum şu anda konuşulacak konular değil.

    Skrtel ve Kuckanın menajeri konuştu!

    Martin şu anda memnun ve devam ediyor. Sözleşmesi bitinceye kadar oynar sonrasına bakar.

    Skrtel ve Kuckanın menajeri konuştu!

    "KUCKA OCAKTA AYRILABİLİR"

    Trabzonspor'un Kucka'ya yaptıkları doğru değil.

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