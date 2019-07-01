Sergen Yalçın'dan flaş Alper ve Eren açıklaması!

Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte bütün kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'de transfer bombaları ardı ardına patlarken Fenerbahçe'de formsuz bir görüntü çizen Ozan Tufan'ı yeniden parlatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sarı-lacivertlilerden Alper Potuk'u ve Galatasaray'da gözden düşen ve sözleşmesi uzatılmayan Eren Derdiyok'u yeni takımına transfer edeceği ifade edilmişti. Sergen Yalçın'dan Alper Potuk ve Eren açıklaması geldi. İşte açıklamalardan satır başları...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 21:01
Güncelleme: 01.07.2019 21:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bütün takımlar çalışmalarına son sürat devam ederken Yeni Malatyaspor'dan Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu.
Yalçın, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında iken Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kiralamıştı.
Ozan Tufan, o dönem sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beğenilmeyen ve çok tepki toplayan bir isimdi.
Sergen Yalçın, genç oyuncuyu takıma kazandırırken, ''Ozan Tufan'a yeniden futbolcu hatırlatacağız'' açıklamalarını yapmıştı.