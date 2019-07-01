Sergen Yalçın'dan flaş Alper ve Eren açıklaması!

Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte bütün kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'de transfer bombaları ardı ardına patlarken Fenerbahçe'de formsuz bir görüntü çizen Ozan Tufan'ı yeniden parlatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sarı-lacivertlilerden Alper Potuk'u ve Galatasaray'da gözden düşen ve sözleşmesi uzatılmayan Eren Derdiyok'u yeni takımına transfer edeceği ifade edilmişti. Sergen Yalçın'dan Alper Potuk ve Eren açıklaması geldi. İşte açıklamalardan satır başları...