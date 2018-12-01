Sampaoli cephesinden Fenerbahçe açıklaması! - Galeri - Fotomaç
01 Aralık 2018, Cumartesi
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Sampaoli cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de takımın başına getirilen Erwin Koeman "Fenerbahçe'de sezon sonuna dek gidebileceğimi, uzun süre bu görevde kalabileceğimi düşünmüyorum" dedi.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 21:06:38 Güncelleme: 21:07:36
Sampaoli cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Bu sözlerin ardından sarı-lacivertlilerin olası bir yeni teknik adam arayışı yeniden akıllara geldi.

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Sampaoli cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe için son olarak Jorge Sampaoli iddiası ortaya atılmıştı.

Sampaoli cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Sevilla, Şili ve Arjantin Milli Takımı'nın başında önemli görevler üstlenen, Dünya Kupası'nın ardından Tangocularla yolları ayrılan deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli ekibin gündeminde olduğu öne sürüldü.

Sampaoli cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Milliyet'in haberine göre; Jorge Sampaoli'nin avukatı olan ve teknik direktörün transfer işlerini yürüttüğü bilinen Fernando Barredes'ten açıklama geldi.

Sampaoli cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

"Sampaoli'nin Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması mümkün mü?" şeklindeki sorumuza Barredes "Fenerbahçe'den kimse bizi aramadı" yanıtını vererek sarı-lacivertlilerin bu transferdeki güncel pozisyonunu paylaştı.

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