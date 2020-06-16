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Rui Vitoria'dan Fenerbahçelileri havalara uçuracak gelişme! İtiraf...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Sezon sonunda teknik sorumlu Tahir Karapınar'ı altyapıya gönderecek Kanarya, uzun zamandır A sınıfı bir hoca arıyordu. Kariyeri başarılarla dolu, Portekiz'in yakın zamanda çıkardığı en büyük teknik direktörlerden biri olan Rui Vitoria da, sarı lacivertlilerin takımın başına geçmesini istediği isimlerden biriydi. Fenerbahçe taraftarını Vitoria ismi hayli heyecanlandırırken, Portekizli teknik direktörün yakın çevresi, Vitoria'nın Fenerbahçe hakkında düşüncelerini açıkladı! İşte sarı lacivertli camiayı heyecanlandıracak o gelişme... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)

16 Haziran 2020 Salı 10:05 Güncelleme: 16.06.2020 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





