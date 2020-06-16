Haberler
Galeri
Rui Vitoria'dan Fenerbahçelileri havalara uçuracak gelişme! İtiraf...
Rui Vitoria'dan Fenerbahçelileri havalara uçuracak gelişme! İtiraf...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Sezon sonunda teknik sorumlu Tahir Karapınar'ı altyapıya gönderecek Kanarya, uzun zamandır A sınıfı bir hoca arıyordu. Kariyeri başarılarla dolu, Portekiz'in yakın zamanda çıkardığı en büyük teknik direktörlerden biri olan Rui Vitoria da, sarı lacivertlilerin takımın başına geçmesini istediği isimlerden biriydi. Fenerbahçe taraftarını Vitoria ismi hayli heyecanlandırırken, Portekizli teknik direktörün yakın çevresi, Vitoria'nın Fenerbahçe hakkında düşüncelerini açıkladı! İşte sarı lacivertli camiayı heyecanlandıracak o gelişme... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)
16 Haziran 2020 Salı 10:05
Güncelleme: 16.06.2020 10:24
Fenerbahçe, sezona Ersun Yanal ile başlamış ancak istenilen sportif başarının gelmemesinin ardından tecrübeli teknik adam gönderilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yanal ile yolların ayrılmasının ardından bir müddet Zeki Murat Göle ile çalışan Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada A sınıf hocalarla görüşmelerine başlamıştı.
Çeşitli isimlerle görüşmesine karşın resmi bir sonuç alamayan Fenerbahçe, ligin ve kupanın kalan haftaları için Tahir Karapınar ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına Süper Lig'in 27. haftasında çıkan sarı lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Fenerbahçe, sezon sonu için yeni teknik direktör adaylarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirirken, en ciddi adayın Portekizli tecrübe abidesi Rui Vitoria olduğu belirtiliyor.