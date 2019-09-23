Rıdvan Dilmen'den olay sözler! 'Muriç Alex ile oynasaydı...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Rıdvan Dilmen'den olay sözler! "Muriç Alex ile oynasaydı..."

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Sarı-Lacivertlilere galibiyeti getiren goller Zanka ve Vedat Muriç'ten geldi. Kosovalı golcü, ligde 5 haftada toplam 3 gole ulaşmış oldu. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yıldız futbolcunun formunu yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı...
23 Eylül 2019 Pazartesi 07:50 Güncelleme: 23.09.2019 07:50
Rıdvan Dilmen'den olay sözler! Muriç Alex ile oynasaydı...

Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen'den olay sözler! Muriç Alex ile oynasaydı...

"PERFORMANS, BİRAZ ALDATICI OLDU"
Kağıt üzerinde kolay gözüken maç, son dakikalara kadar zor oldu. Alanya dışındaki gösterdiği performans, biraz aldatıcı oldu. İçeride herkesi rahat yener algısı oluştu.

Rıdvan Dilmen'den olay sözler! Muriç Alex ile oynasaydı...

Ankaragücü, ilk 3 haftada eli düzgün bir performans ortaya koymuştu. Geçen hafta ilk mağlubiyetini enteresan bir şekilde 4-0 ile aldı.

Rıdvan Dilmen'den olay sözler! Muriç Alex ile oynasaydı...

"RAMI'NİN ÇOK MAÇ EKSİĞİ VAR"
Anadolu takımları, büyük maçlara çok farklı hazırlanır. Ersun Yanal da bu maçı rahat alacağını düşündü. Adil Rami'yi ilk kez oynattı.

Rıdvan Dilmen'den olay sözler! Muriç Alex ile oynasaydı...

45 dakika dayanabildi. Maç eksiği çok önemli. Maç eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. SOS vermeye başlamıştı.

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