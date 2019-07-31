Real Madrid maçı sonrası Ersun Yanal'dan açıklamalar! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Real Madrid maçı sonrası Ersun Yanal'dan açıklamalar!

Fenerbahçe Audi Cup turnuvası kapsamında Real Madrid ile 3. mücadelesinde karşılaştı. Mücadeleden 5-3'lük mağlubiyetle ayrılarak turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, karşılaşma sonrası Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:23 Güncelleme: 31.07.2019 21:55
Real Madrid maçı sonrası Ersun Yanal'dan açıklamalar!

2019 Audi Cup kapsamında son maçta İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

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Real Madrid maçı sonrası Ersun Yanal'dan açıklamalar!

Sarı-Lacivertliler'in golleri Ozan Tufan, Rodrigues ve Dirar'dan geldi.

Real Madrid maçı sonrası Ersun Yanal'dan açıklamalar!

Karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli teknik adamı Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

Real Madrid maçı sonrası Ersun Yanal'dan açıklamalar!

İşte Yanal'ın açıklamalarından satır başları...

Real Madrid maçı sonrası Ersun Yanal'dan açıklamalar!

"Bu turnuvada seviyesi yüksek ve belki de futbolun zirvesindeki takımlarla oynadık. Burada varoluş nedenimiz Fenerbahçe'nin gücü ve itibarıydı."

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