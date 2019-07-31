Real Madrid maçı sonrası Ersun Yanal'dan açıklamalar!
Fenerbahçe Audi Cup turnuvası kapsamında Real Madrid ile 3. mücadelesinde karşılaştı. Mücadeleden 5-3'lük mağlubiyetle ayrılarak turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, karşılaşma sonrası Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:23
Güncelleme: 31.07.2019 21:55
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2019 Audi Cup kapsamında son maçta İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
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Sarı-Lacivertliler'in golleri Ozan Tufan, Rodrigues ve Dirar'dan geldi.
Karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli teknik adamı Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.
İşte Yanal'ın açıklamalarından satır başları...
"Bu turnuvada seviyesi yüksek ve belki de futbolun zirvesindeki takımlarla oynadık. Burada varoluş nedenimiz Fenerbahçe'nin gücü ve itibarıydı."