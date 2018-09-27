Otoriteler Cocunun geleceğini değerlendirdi

27 Eylül 2018 Perşembe, 09:07:33
Güncelleme: 09:08:45
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Otoriteler Cocu'nun geleceğini değerlendirdi
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Gürcan Bilgiç: Şampiyonluk istiyorsan Cocu'yu göndermen lazım... Yarışmacı bir hoca değil... İlker Yağcıoğlu: Taraftar Ersun Yanal diye bağırıyor. İlk yenilgi olmasa bile bir sonrakinde Cocu gidecek gibi duruyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Otoriteler Cocu'nun geleceğini değerlendirdi
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COCU YARIŞMACI HOCA DEĞİL
Gürcan Bilgiç: Cocu yarışmacı bir hoca değil. Fener'in Cocu ile şampiyon olması çok zor. Eğer şampiyonluk istiyorsan Cocu'yu göndermen lazım. Ama oyuncu satacağım borcu azaltacağım diyorsan taraftar istedi diye hoca göndermeyeceksin.
Otoriteler Cocu'nun geleceğini değerlendirdi
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TARAFTARIN GÜVENİ KALMADI
İlker Yağcıoğlu: F.Bahçe taraftarının Cocu'ya olan inancı sona ermiş. Bu yüzden olası ilk puan kaybında ya da ikincisinde sanki Cocu gidecek ve yerine Ersun Yanal gelecekmiş gibi duruyor. Rize va Başakşehir maçları onun kaderini belirleyecek.
Otoriteler Cocu'nun geleceğini değerlendirdi
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OYNATTIĞI FUTBOL ORTADA...
Hayri Ülgen: F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu, göreve geldiğinden beri sadece 45 dakika takımına iyi futbol oynatabildi. Bu kadar büyük bir takımın daha iyi futbol oynaması lazım. Cocu geldiğinden beri olumlu futbol oynatamadı.
Otoriteler Cocu'nun geleceğini değerlendirdi
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COCU'YA BAŞTAN KARŞIYDIM!
Ömer Üründül: Cocu'ya baştan iyimser bakmadım. Çünkü Hollandalı hocaların Türkiye'deki performansları ortada. Tablo ortada... 6 maçta 11 puan kayıp var. Cocu, 'Zamana ihtiyacım var' diyor ama sürekli takımla oynuyor.
Otoriteler Cocu'nun geleceğini değerlendirdi
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OYUNCULARINI KULLANAMIYOR
Oktay Derelioğlu: Sezon başında Comolli ile Cocu'yu getirmeyecektin... Oynattığı futbol çok ümit verici değil. Cocu oyuncularından çok iyi faydalanamıyor. Kullanamıyor onları. Ama hoca değişikliğinin de bir maliyeti var. Bu da büyük sorun. (Takvim)