Otoriteler Cocunun geleceğini değerlendirdi

OYUNCULARINI KULLANAMIYOR

Oktay Derelioğlu: Sezon başında Comolli ile Cocu'yu getirmeyecektin... Oynattığı futbol çok ümit verici değil. Cocu oyuncularından çok iyi faydalanamıyor. Kullanamıyor onları. Ama hoca değişikliğinin de bir maliyeti var. Bu da büyük sorun. (Takvim)