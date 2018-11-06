Okan Buruktan Volkan Demirele flaş çağrı! - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Okan Buruk'tan Volkan Demirel'e flaş çağrı!

    Rizespor'un hocası Okan Buruk, Volkan Demirel'e çağrı yaptı. Tecrübeli kaleci ise "Hala kadroya dönme umudum var" diyerek teklifi reddetti.

    6 Kasım 2018 Salı, 00:34:16 Güncelleme: 00:34:27
    Okan Buruktan Volkan Demirele flaş çağrı!

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Okan Buruktan Volkan Demirele flaş çağrı!

    Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama abimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi.

    Okan Buruktan Volkan Demirele flaş çağrı!

    Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var.

    Okan Buruktan Volkan Demirele flaş çağrı!

    Futbolu bırakacağım yer F.Bahçe olur" cevabı verdiği gelen haberler arasında.

    Okan Buruktan Volkan Demirele flaş çağrı!

    Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

    Okan Buruktan Volkan Demirele flaş çağrı!
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