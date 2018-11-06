Okan Buruktan Volkan Demirele flaş çağrı! - Galeri - Fotomaç
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Okan Buruk'tan Volkan Demirel'e flaş çağrı!
Rizespor'un hocası Okan Buruk, Volkan Demirel'e çağrı yaptı. Tecrübeli kaleci ise "Hala kadroya dönme umudum var" diyerek teklifi reddetti.
6 Kasım 2018 Salı, 00:34:16
Güncelleme: 00:34:27
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama abimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi.
Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var.
Futbolu bırakacağım yer F.Bahçe olur" cevabı verdiği gelen haberler arasında.
Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.