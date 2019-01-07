Menajerinden ayrılık itirafı!

Fenerbahçeli yıldız Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto açıklamalarda bulundu. Ayrılık iddialarına değinen Csonto, Barcelona'dan teklif aldıklarını da doğruladı.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 11:21:09
Güncelleme: 11:24:22
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki konulardan biri de Martin Skrtel'in geleceği...
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Slovak futbolcunun menajeri Karol Csonto, yaptığı açıklamada transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu için Barcelona'dan teklif aldıklarını doğrulayan Karol Csonto, şöyle konuştu;
"Barcelona ile görüşme yaptık. Skrtel, Barcelona'yı 4 gözle bekliyor. Kendisinin kariyerine farklı bir şekilde devam etme kararı var. Doğru bir kulüp bulursak gidecek."
"FENERBAHÇE'DEN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ VAR" Futbol Arena'nın haberinde sarı lacivertli kulübün kendilerine yeni sözleşme teklif ettiklerini belirten Karol Csonto, "Fenerbahçe yeni sözleşme önerdi ancak henüz karar vermedik." şeklinde konuştu.