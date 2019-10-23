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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Max Kruse favorisini açıkladı!

Fenerbahçe'nin yaz döneminde renklerine bağladığı Max Kruse, maç seremonisinde İstiklal Marşı okumasıyla gündeme gelmiş ve bu hareketi takdir edilmişti. Tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Max Kruse, bir Türk gibi yaşamaya iyice alıştı. Çaydan vazgeçemeyen Kruse, tek favorisini de açıkladı.
23 Ekim 2019 Çarşamba 11:25 Güncelleme: 23.10.2019 11:25
Max Kruse favorisini açıkladı!

O ARTIK BİZDEN BİRİ

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, artık bizden biri... Onu artık sadece Fenerbahçeliler değil, tüm Türkiye seviyor.

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Max Kruse favorisini açıkladı!

İstiklal Marşı'nı söylerken görüntülendikten sonra büyük sempati duyulan futbolcu, ülkemize geldiği günden bu yana bizden biri gibi yaşamaya çalışıyor.

Max Kruse favorisini açıkladı!

"Türk yemekleri muhteşem" diyen Kruse; çayı iki şekerli içiyor.

Max Kruse favorisini açıkladı!

Özel Türkçe dersleri alıyor, izin günlerinde çarşı pazar dolaşıp alışveriş yapıyor, camileri geziyor.

Max Kruse favorisini açıkladı!

Atatürk'e hayranlık duyuyor ve tarihimiz hakkında kitaplar okuyor.

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