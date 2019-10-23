Max Kruse favorisini açıkladı!

Fenerbahçe'nin yaz döneminde renklerine bağladığı Max Kruse, maç seremonisinde İstiklal Marşı okumasıyla gündeme gelmiş ve bu hareketi takdir edilmişti. Tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Max Kruse, bir Türk gibi yaşamaya iyice alıştı. Çaydan vazgeçemeyen Kruse, tek favorisini de açıkladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:25 Güncelleme: 23.10.2019 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





