Max Kruse favorisini açıkladı!

Fenerbahçe'nin yaz döneminde renklerine bağladığı Max Kruse, maç seremonisinde İstiklal Marşı okumasıyla gündeme gelmiş ve bu hareketi takdir edilmişti. Tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Max Kruse, bir Türk gibi yaşamaya iyice alıştı. Çaydan vazgeçemeyen Kruse, tek favorisini de açıkladı.
23 Ekim 2019 Çarşamba 11:25
Güncelleme: 23.10.2019 11:25
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O ARTIK BİZDEN BİRİ
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, artık bizden biri... Onu artık sadece Fenerbahçeliler değil, tüm Türkiye seviyor.
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İstiklal Marşı'nı söylerken görüntülendikten sonra büyük sempati duyulan futbolcu, ülkemize geldiği günden bu yana bizden biri gibi yaşamaya çalışıyor.
"Türk yemekleri muhteşem" diyen Kruse; çayı iki şekerli içiyor.
Özel Türkçe dersleri alıyor, izin günlerinde çarşı pazar dolaşıp alışveriş yapıyor, camileri geziyor.
Atatürk'e hayranlık duyuyor ve tarihimiz hakkında kitaplar okuyor.