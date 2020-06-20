Madalyonun öteki yüzü! İşte Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği...

İDMANI BIRAKIP ÜLKESİNE GİDİYORDU

Kruse, pandemi öncesinde hafta içi birçok kez ailevi sebeplerini gerekçe göstererek izinler aldı ve yurt dışına çıkarak antrenmanları kaçırdı. Bu durum takım içerisinde rahatsızlıklara neden oldu. Hatta bazı futbolcular Kruse'nin her şekilde oynatılmasını şikâyet ettiler ve bu nedenle Alman oyuncu uyarıldı.