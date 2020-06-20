Madalyonun öteki yüzü! İşte Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Madalyonun öteki yüzü! İşte Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği...

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer olan Max Kruse, oynadığı futbol ve İstiklal Marşı'nı ezberlemesiyle gönüllerde taht kurmuştu. Ancak madalyonun öteki tarafı da gün yüzüne çıktı. Sabahlara kadar kumar oynayan Alman yıldız, sık sık izin alıp ülkesine gitti. Son olarak pandemi sonrası antrenmanlara çıkmayan ve Riva kampında nargile içen Kruse, sessiz sedasız ameliyat olmasının ardından sözleşmesini feshetti. İşte Max Kruse'nin tüm vukuatları...

20 Haziran 2020 Cumartesi 02:18 Güncelleme: 20.06.2020 02:19
Madalyonun öteki yüzü! Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği...

F.Bahçe ile Max Kruse arasındaki ipler koparken Alman oyuncunun kontratını tek taraflı olarak feshetmesi sarı-lacivertlileri çileden çıkardı. Yönetim, resmi siteden yaptığı açıklama ile haklarını FIFA'da arayacaklarını ve haklı taraf olduklarının altını çizerken tüm detaylar ortaya çıktı. İşte sürecin başından sonuna kadar Max Kruse vakası…

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Madalyonun öteki yüzü! Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği...

İDMANI BIRAKIP ÜLKESİNE GİDİYORDU

Kruse, pandemi öncesinde hafta içi birçok kez ailevi sebeplerini gerekçe göstererek izinler aldı ve yurt dışına çıkarak antrenmanları kaçırdı. Bu durum takım içerisinde rahatsızlıklara neden oldu. Hatta bazı futbolcular Kruse'nin her şekilde oynatılmasını şikâyet ettiler ve bu nedenle Alman oyuncu uyarıldı.

Madalyonun öteki yüzü! Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği...

PANDEMİ VAR DEDİ SAHAYA BİLE ÇIKMADI

Asıl sıkıntı ise pandemi sonrası başladı. Kruse tamamen kimlik değiştirdi. Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana çıkarılamayan Kruse, Riva kampına dahil edildi ancak bir türlü sahaya adımını atmadı. Riva Tesisleri'nde bir gece yarısı yaşanan olay ise, pandemi sonrası hazırlık kampına adeta damga vurdu.

Madalyonun öteki yüzü! Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği...

RİVA'DA GECE YARISI ÇALAN ALARM

Tüm takım istirahat halindeyken saat 01:00 civarında Riva Tesisleri'nin yangın alarmı çalıştı. Hemen ardından tesislerde "Lütfen binayı terk edin" şeklinde anons yapıldı. TFF personeli binayı terk ederken, futbolcular kendilerini panik halinde odaların bulunduğu koridora attı. Koridordaki koku herkesin dikkatini çekti.

Madalyonun öteki yüzü! Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği...

KORİDORLARDAKİ KOKU TÜM OYUNCULARI ÖFKELENDİRDİ

Koridorda yoğun bir şekilde nargile kokusu alınıyordu, ayrıca Max Kruse'nin bulunduğu odadan dumanlar çıkıyordu. Bir futbolcu Kruse'nin odasının kapısını açtı, içerisi dumandan görünmüyordu. Max Kruse tesislere nargile getirmiş, odasında tüttürüyordu.

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