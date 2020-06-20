Madalyonun öteki yüzü! İşte Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği...
Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer olan Max Kruse, oynadığı futbol ve İstiklal Marşı'nı ezberlemesiyle gönüllerde taht kurmuştu. Ancak madalyonun öteki tarafı da gün yüzüne çıktı. Sabahlara kadar kumar oynayan Alman yıldız, sık sık izin alıp ülkesine gitti. Son olarak pandemi sonrası antrenmanlara çıkmayan ve Riva kampında nargile içen Kruse, sessiz sedasız ameliyat olmasının ardından sözleşmesini feshetti. İşte Max Kruse'nin tüm vukuatları...
F.Bahçe ile Max Kruse arasındaki ipler koparken Alman oyuncunun kontratını tek taraflı olarak feshetmesi sarı-lacivertlileri çileden çıkardı. Yönetim, resmi siteden yaptığı açıklama ile haklarını FIFA'da arayacaklarını ve haklı taraf olduklarının altını çizerken tüm detaylar ortaya çıktı. İşte sürecin başından sonuna kadar Max Kruse vakası…
İDMANI BIRAKIP ÜLKESİNE GİDİYORDU
Kruse, pandemi öncesinde hafta içi birçok kez ailevi sebeplerini gerekçe göstererek izinler aldı ve yurt dışına çıkarak antrenmanları kaçırdı. Bu durum takım içerisinde rahatsızlıklara neden oldu. Hatta bazı futbolcular Kruse'nin her şekilde oynatılmasını şikâyet ettiler ve bu nedenle Alman oyuncu uyarıldı.
PANDEMİ VAR DEDİ SAHAYA BİLE ÇIKMADI
Asıl sıkıntı ise pandemi sonrası başladı. Kruse tamamen kimlik değiştirdi. Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana çıkarılamayan Kruse, Riva kampına dahil edildi ancak bir türlü sahaya adımını atmadı. Riva Tesisleri'nde bir gece yarısı yaşanan olay ise, pandemi sonrası hazırlık kampına adeta damga vurdu.
RİVA'DA GECE YARISI ÇALAN ALARM
Tüm takım istirahat halindeyken saat 01:00 civarında Riva Tesisleri'nin yangın alarmı çalıştı. Hemen ardından tesislerde "Lütfen binayı terk edin" şeklinde anons yapıldı. TFF personeli binayı terk ederken, futbolcular kendilerini panik halinde odaların bulunduğu koridora attı. Koridordaki koku herkesin dikkatini çekti.