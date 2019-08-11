Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, takıma bir stoper ve orta saha takviyesi yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin orta sahadaki bir numaralı transfer hedefi olan Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu. Gustavo, Fenerbahçelileri ümitlendiren açıklamalarda bulundu.