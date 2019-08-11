Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, takıma bir stoper ve orta saha takviyesi yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin orta sahadaki bir numaralı transfer hedefi olan Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu. Gustavo, Fenerbahçelileri ümitlendiren açıklamalarda bulundu.
11 Ağustos 2019 Pazar 10:25
Güncelleme: 11.08.2019 10:25
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...
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Sarı-lacivertliler dün Zanka'yı resmen açıklarken, bu hafta içinde iki transfer yapmayı daha hedefliyor.
Fenerbahçe'de takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılan bölgeler, stoper ve orta saha...
Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki bir numaralı hedefi Luiz Gustavo, Reims'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Adının Fenerbahçe ile anılmasına cevap veren Brezilyalı oyuncu şunları söyledi;