Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, takıma bir stoper ve orta saha takviyesi yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin orta sahadaki bir numaralı transfer hedefi olan Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu. Gustavo, Fenerbahçelileri ümitlendiren açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:25 Güncelleme: 11.08.2019 10:25
Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler dün Zanka'yı resmen açıklarken, bu hafta içinde iki transfer yapmayı daha hedefliyor.

Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılan bölgeler, stoper ve orta saha...

Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki bir numaralı hedefi Luiz Gustavo, Reims'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Adının Fenerbahçe ile anılmasına cevap veren Brezilyalı oyuncu şunları söyledi;

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN