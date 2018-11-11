Koemanın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Koeman'ın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde

    Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın göreve gelmesiyle yüzler gülmeye başladı
    11 Kasım 2018 Pazar, 10:06:15 Güncelleme: 10:08:17
    Koemanın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde

    Fenerbahçe'de Cocu'nun gidip Koeman'ın takımın başına geçmesiyle taşlar yerine oturmaya başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Koemanın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde

    Erwin Koeman ile yıldızını parlatan Mathieu Valbuena'dan sonra yeni isimler de gündeme geldi.

    Koemanın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde

    Sakatlığı geçtikten sonra Mehmet Ekici ve Alper Potuk da Koeman'ın takımında yer bulacak.

    Koemanın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde

    Ekici ile Alper'i orta saha merkezde görevlendirmek isteyen Hollandalı teknik adam, Valbuena'dan sonra diğer yıldızlardan da üst düzey verim almaya çalışacak.

    Koemanın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde

    Fenerbahçe'de bu sezon 6 maça çıkan Mehmet Ekici, 183 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

    Koemanın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde

    Valbuena ise Koeman'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 2 maçta, 2 gol 2 asist katkısı sağladı. (Skorer)

    Koemanın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde
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