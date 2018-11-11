Koemanın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde - Galeri - Fotomaç
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Koeman'ın ikinci planı! Valbuena tamam sıra o isimde
Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın göreve gelmesiyle yüzler gülmeye başladı
11 Kasım 2018 Pazar, 10:06:15
Güncelleme: 10:08:17
Fenerbahçe'de Cocu'nun gidip Koeman'ın takımın başına geçmesiyle taşlar yerine oturmaya başladı.
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Erwin Koeman ile yıldızını parlatan Mathieu Valbuena'dan sonra yeni isimler de gündeme geldi.
Sakatlığı geçtikten sonra Mehmet Ekici ve Alper Potuk da Koeman'ın takımında yer bulacak.
Ekici ile Alper'i orta saha merkezde görevlendirmek isteyen Hollandalı teknik adam, Valbuena'dan sonra diğer yıldızlardan da üst düzey verim almaya çalışacak.
Fenerbahçe'de bu sezon 6 maça çıkan Mehmet Ekici, 183 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.
Valbuena ise Koeman'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 2 maçta, 2 gol 2 asist katkısı sağladı. (Skorer)