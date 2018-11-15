Koeman: Size yakışmıyor - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Koeman: "Size yakışmıyor"

    Erwin Koeman, Trabzonspor'la oynayacakları zorlu mücadele öncesi takımını ligdeki sıralama üzerinden motive ediyor.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 02:14:31 Güncelleme: 07:52:51
    Koeman: Size yakışmıyor

    Ligde son oynadığı Alanyaspor maçını kazanarak 13. sıraya yükselen Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

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    Koeman: Size yakışmıyor

    Dünkü idman öncesinde teknik direktör Erwin Koeman, takımı toplayarak zorlu maç öncesi motivasyon konuşması yaptı.

    Koeman: Size yakışmıyor

    "Böyle bir takıma 13. sırada olmak yakışmıyor" diyen Hollandalı hoca, "Milli ara sonrası Trabzonspor derbisi fırsat maçı. Bunu iyi kullanın" ifadelerini kullandı.

    Koeman: Size yakışmıyor

    Anderlecht ve Alanyaspor zaferleriyle iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Hollandalı çalıştırıcı oyuncularına şöyle seslendi:

    Koeman: Size yakışmıyor

    "Bu havayı korumamız, arka arkaya galibiyetlerle daha yukarı tırmanmamız gerekiyor.

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