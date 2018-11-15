Koeman: Size yakışmıyor - Galeri - Fotomaç
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Koeman: "Size yakışmıyor"
Erwin Koeman, Trabzonspor'la oynayacakları zorlu mücadele öncesi takımını ligdeki sıralama üzerinden motive ediyor.
15 Kasım 2018 Perşembe, 02:14:31
Güncelleme: 07:52:51
Ligde son oynadığı Alanyaspor maçını kazanarak 13. sıraya yükselen Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
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Dünkü idman öncesinde teknik direktör Erwin Koeman, takımı toplayarak zorlu maç öncesi motivasyon konuşması yaptı.
"Böyle bir takıma 13. sırada olmak yakışmıyor" diyen Hollandalı hoca, "Milli ara sonrası Trabzonspor derbisi fırsat maçı. Bunu iyi kullanın" ifadelerini kullandı.
Anderlecht ve Alanyaspor zaferleriyle iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Hollandalı çalıştırıcı oyuncularına şöyle seslendi:
"Bu havayı korumamız, arka arkaya galibiyetlerle daha yukarı tırmanmamız gerekiyor.