Sezon başında Fenerbahçe'yle yolları ayrılan ve kasım ayına kadar kulüp çalıştırmayan Aykut Kocaman, Konyaspor ile anlaşarak sarı-lacivertlilere rahat bir nefes aldırdı.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 16:19:09
Güncelleme: 16:24:17
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Atiker Konyaspor ile anlaşan Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye rahat bir nefes aldırdı.
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Fenerbahçe ile 2017-2018 sezonu başında 2 yıllık anlaşma imzalayan ve bir sezonluk çalışmasının ardından görevine son verilen Aykut Kocaman'ın kulüpten yaklaşık 1 milyon dolarlık bir alacağı bulunuyor.
BUNDAN SONRAKİ DÖNEM İÇİN ALMAYACAK Aykut Kocaman kulübün ekonomik yapısı nedeniyle şimdiye kadar olan yaklaşık 1.1 milyon dolarlık alacağını alamamıştı.
Futbol Arena'nın haberine göre Fenerbahçe ile yıllık 1.8 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Aykut Kocaman'a, Kasım ayına kadar olan süreç için yaklaşık 1 milyon dolarlık bir ödeme yapılacak.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil beyazlı kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.