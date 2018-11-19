Kocamandan Fenerbahçeye müjde! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Kocaman'dan Fenerbahçe'ye müjde!

    Sezon başında Fenerbahçe'yle yolları ayrılan ve kasım ayına kadar kulüp çalıştırmayan Aykut Kocaman, Konyaspor ile anlaşarak sarı-lacivertlilere rahat bir nefes aldırdı.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 16:19:09 Güncelleme: 16:24:17
    Kocamandan Fenerbahçeye müjde!

    Atiker Konyaspor ile anlaşan Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye rahat bir nefes aldırdı.

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    Kocamandan Fenerbahçeye müjde!

    Fenerbahçe ile 2017-2018 sezonu başında 2 yıllık anlaşma imzalayan ve bir sezonluk çalışmasının ardından görevine son verilen Aykut Kocaman'ın kulüpten yaklaşık 1 milyon dolarlık bir alacağı bulunuyor.

    Kocamandan Fenerbahçeye müjde!

    BUNDAN SONRAKİ DÖNEM İÇİN ALMAYACAK
    Aykut Kocaman kulübün ekonomik yapısı nedeniyle şimdiye kadar olan yaklaşık 1.1 milyon dolarlık alacağını alamamıştı.

    Kocamandan Fenerbahçeye müjde!

    Futbol Arena'nın haberine göre Fenerbahçe ile yıllık 1.8 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Aykut Kocaman'a, Kasım ayına kadar olan süreç için yaklaşık 1 milyon dolarlık bir ödeme yapılacak.

    Kocamandan Fenerbahçeye müjde!

    YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil beyazlı kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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