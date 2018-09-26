Kocamana geçildi! - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Kocaman'a geçildi!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Aykut Kocaman'ı geçemedi
    26 Eylül 2018 Çarşamba, 00:16:25 Güncelleme: 00:17:19
    Kocaman'a geçildi!
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    Kocamana geçildi!

    Beşiktaş'la 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybeden F.Bahçe, Phillip Cocu ile son 10 yıllık dönemin en kötü ilk 6 hafta puan istatistiğine imza attı.

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    Kocaman'a geçildi!
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    Kocamana geçildi!

    Sarı-lacivertliler, geçen sezon da lige kötü giriş yapmış, toplanan 11 puanla Aykut Kocaman çok eleştirilmişti.

    Kocaman'a geçildi!
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    Kocamana geçildi!

    Ancak Cocu'nun Fenerbahçe'si, geçen sezonun Kocaman'lı ilk 6 haftadan daha kötü bir performans tutturdu, toplanan puan 7'de kaldı.

    Kocaman'a geçildi!
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    Kocamana geçildi!

    F.Bahçe, Kocaman'la aynı takımlardan geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.

    Kocaman'a geçildi!
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    Kocamana geçildi!

    Cocu, kendi kariyerinin de en kötü dönemini yaşıyor. Hollandalı teknik adam, F.Bahçe'den önce 5 sezon çalıştırdığı PSV ile ilk 6 haftalardan en az 11 puan toplamayı başarmıştı.

    Kocaman'a geçildi!
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    Kocamana geçildi!
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