Kararı Beşiktaş maçı belirledi!

Bu çerçevede yönetim kurulu, Beşiktaş derbisinden çok istediği galibiyeti alamamış olsa da sergilenen pozitif futbol, mücadele ve geriye düşülmesine rağmen iyi reaksiyon verilmesi sebebiyle takımdan memnun kaldı. Beraberliğe ve zirveden hâlâ uzak kalınmasına rağmen sarı-lacivertlilerin bu karşılaşmadaki futbolu ilerleyen dönem Başkan Ali Koç ve yönetime umut verdi.