Kararı Beşiktaş maçı belirledi! - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!

    Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrası yönetim ortak bir karar aldı
    26 Eylül 2018 Çarşamba, 18:35:32 Güncelleme: 18:39:01
    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!
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    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Dinamo Zagreb karşısında alınan farklı yenilgi sonrası zirveye tırmanan Phillip Cocu için karar verildi.

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    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!
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    • 7
    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!

    Milliyet'in haberine göre sezon başından bu yana alınan sonuçların yanı sıra oynanan kötü futbol ve sarı-lacivertli takımın mücadeleden, reaksiyondan uzak bir görüntü sergilemesi sebebiyle yönetim, Hollandalı teknik adam ile yolları ayırmanın eşiğine kadar gelmişti. Bu nedenle Beşiktaş maçındaki sonuç ve oynanacak futbol, takımın yol haritasını belirleyecekti.

    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!
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    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!

    Bu çerçevede yönetim kurulu, Beşiktaş derbisinden çok istediği galibiyeti alamamış olsa da sergilenen pozitif futbol, mücadele ve geriye düşülmesine rağmen iyi reaksiyon verilmesi sebebiyle takımdan memnun kaldı. Beraberliğe ve zirveden hâlâ uzak kalınmasına rağmen sarı-lacivertlilerin bu karşılaşmadaki futbolu ilerleyen dönem Başkan Ali Koç ve yönetime umut verdi.

    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!
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    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!

    Umutlar tazelendi
    Bu nedenle Fenerbahçe'de kısa vadede bir teknik adam değişikliği düşünülmüyor. Altı maçta 11 puan kaybeden sarı-lacivertli takımın önümüzdeki dönemde galibiyet serisi yakalayacağına inanılsa da ligdeki olumsuz senaryo da göz ardı edilmiyor. Phillip Cocu ile yola devam eden yönetim, B planı için çalışmalarını sürdürüyor.

    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!
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    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!

    9 resmi maça çıktı
    Yeniden yapılanan Fenerbahçe'nin başında 9 resmi maça çıkan Phillip Cocu beklentilere yanıt veremedi. Hollandalı hoca yönetiminde Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!
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    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!

    Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının ardından tribünlerde 'Ersun Yanal' tezahüratları yapılmıştı.

    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!
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    • 7
    Kararı Beşiktaş maçı belirledi!
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