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Kameni Türk futbolunu topa tuttu! Bu kadarını beklemezdim...
Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Carlos Kameni İspanyol basınına flaş açıklamalar yaptı.
21 Şubat 2019 Perşembe 15:45
Güncelleme: 21.02.2019 16:11
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Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan kaleci Carlos Cameni, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'ya özael röportaj verdi..
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Marca gazetesi röportajla ilgili olarak yayınladığı yazıda ise "Kameni, Türkiye'de cehennemi yaşıyor. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı 1 Mart 2018'de oynanan yarı final maçından bu yana Fenerbahçe onu kadroya almıyor, A Takım'la birlikte antrenmana çıkmasına da izin vermiyor" ifadelerini kullandı.
Kameni ise sarı lacivertli ekipteki durumundan gelecek planlarına kadar pek çok konuda konuştu..
Eski teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilgili olarak "İlk geldiğinde bana karşı büyük önyargısı vardı. Beni dışladı" diyen Kameni, daha sonra birlikte çalıştığı Phillip Cocu için ise "Kocaman gibi Cocu da beni oynatmadı" dedi.
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Mevcut durumu konusunda da açıklamalarda bulunan Kameni, sarı lacivertli ekipten bu yaz ayrılmayı umut ettiğini de sözlerine eklerken şunları söyledi:."Tek başıma antrenmanlar yapıyorum ve yaz ayında ayrılacağımı umuyorum. Son zamanlarda kötü günler geçirdim fakat havlu atmak istemiyorum..
Bu süreç benim açımdan her ne kadar sıkıntılı da olsa, futbolu bırakmayı düşünmedim. İspanya'ya geri dönmek istiyorum. Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalamam.".Kamerunlu kaleci ayrıca, Türkiye'ye gelen dünya yıldızlarının da sorunlu şekilde ayrıldıklarını belirtirken şunları söyledi:."Türk futbolu çok ilginç. Akıl almaz, bambaşka bir dünya... Buraya gelmeden önce bana çok farklı şeyler söylemişlerdi. Statta çok fazla sigara içildiğinden sürekli dumanlar geliyor..Bu durum beni etkiledi. Van Persie, Pepe, Sneijder, Podolski gibi yıldızlar da buradan kötü bir şekilde ayrılmıştı.".