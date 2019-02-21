Kameni Türk futbolunu topa tuttu! Bu kadarını beklemezdim...

Bu süreç benim açımdan her ne kadar sıkıntılı da olsa, futbolu bırakmayı düşünmedim. İspanya'ya geri dönmek istiyorum. Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalamam.".Kamerunlu kaleci ayrıca, Türkiye'ye gelen dünya yıldızlarının da sorunlu şekilde ayrıldıklarını belirtirken şunları söyledi:."Türk futbolu çok ilginç. Akıl almaz, bambaşka bir dünya... Buraya gelmeden önce bana çok farklı şeyler söylemişlerdi. Statta çok fazla sigara içildiğinden sürekli dumanlar geliyor..Bu durum beni etkiledi. Van Persie, Pepe, Sneijder, Podolski gibi yıldızlar da buradan kötü bir şekilde ayrılmıştı.".