Kahraman Ayew - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Kahraman 'Ayew'

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ayew'e, dış basından övgü yağdı
    26 Eylül 2018 Çarşamba, 00:10:39 Güncelleme: 00:11:39
    Kahraman 'Ayew'
    • 1
    • 6
    Kahraman Ayew

    Derbide çok iyi oynamamasına rağmen kafayla harika bir gol atıp Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran Andre Ayew, ülkesi Gana'da da gündeme oturdu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Kahraman 'Ayew'
    • 2
    • 6
    Kahraman Ayew

    Ghanasoccer.net sitesinde, "Ayew bir puanı kurtararak Fenerbahçe'yi sevindirdi" başlığını kullandı.

    Kahraman 'Ayew'
    • 3
    • 6
    Kahraman Ayew

    Sitede ayrıca golün görüntüsü ve fotoğrafları da yer aldı.

    Kahraman 'Ayew'
    • 4
    • 6
    Kahraman Ayew

    Pulse.com sitesinde, "Ayew'in golü Fenerbahçe'yi kurtardı" başlığı dikkat çekerken, Footballghana sitesinde ise, "Ayew yeniden golü attı, Beşiktaş karşısında beraberliği kurtardı" ifadeleri yazıldı.

    Kahraman 'Ayew'
    • 5
    • 6
    Kahraman Ayew

    Fransız L'equipe'in yorumu da, "Ayew Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'yi kurtardı" şeklinde oldu.

    Kahraman 'Ayew'
    • 6
    • 6
    Kahraman Ayew
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN