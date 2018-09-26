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Kahraman 'Ayew'
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ayew'e, dış basından övgü yağdı
26 Eylül 2018 Çarşamba, 00:10:39
Güncelleme: 00:11:39
Derbide çok iyi oynamamasına rağmen kafayla harika bir gol atıp Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran Andre Ayew, ülkesi Gana'da da gündeme oturdu.
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Ghanasoccer.net sitesinde, "Ayew bir puanı kurtararak Fenerbahçe'yi sevindirdi" başlığını kullandı.
Sitede ayrıca golün görüntüsü ve fotoğrafları da yer aldı.
Pulse.com sitesinde, "Ayew'in golü Fenerbahçe'yi kurtardı" başlığı dikkat çekerken, Footballghana sitesinde ise, "Ayew yeniden golü attı, Beşiktaş karşısında beraberliği kurtardı" ifadeleri yazıldı.
Fransız L'equipe'in yorumu da, "Ayew Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'yi kurtardı" şeklinde oldu.