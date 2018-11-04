Josef de Souzadan olay Belhanda paylaşımı!

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Josef de Souza'dan olay Belhanda paylaşımı!
Eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza da yaptığı paylaşımla derbi olaylarına katıldı
4 Kasım 2018 Pazar, 11:41:01
Güncelleme: 11:44:10
Galatasaraylı Younes Belhanda ile Fenerbahçeli Roberto Soldado arasında yaşanan gerginliğin ardından bir anda sahanın içi karışmıştı.
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İkili arasındaki itişmeye ilk müdahil olan Jailson olurken Brezilyalı futbolcu Belhanda'ya sert bir tokat atmıştı.
Jailson'un bu tokadından sonra kavgaya iki takımın diğer futbolcuları da karışmıştı.
Kavga devam ederken Jailson kaçarak soyunma odasının yolunu tutmuş, bu esnada da Galatasaraylı futbolcular Brezilyalıyı kovalamıştı.
Yaşanan bu arbedenin ardından hakem Fırat Aydınus; Badou Ndiaye, Jailson ve Roberto Soldado'ya kırmızı kart göstermişti.