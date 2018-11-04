Josef de Souzadan olay Belhanda paylaşımı! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Josef de Souza'dan olay Belhanda paylaşımı!

    Eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza da yaptığı paylaşımla derbi olaylarına katıldı
    4 Kasım 2018 Pazar, 11:41:01 Güncelleme: 11:44:10
    Josef de Souzadan olay Belhanda paylaşımı!

    Galatasaraylı Younes Belhanda ile Fenerbahçeli Roberto Soldado arasında yaşanan gerginliğin ardından bir anda sahanın içi karışmıştı.

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    Josef de Souzadan olay Belhanda paylaşımı!

    İkili arasındaki itişmeye ilk müdahil olan Jailson olurken Brezilyalı futbolcu Belhanda'ya sert bir tokat atmıştı.

    Josef de Souzadan olay Belhanda paylaşımı!

    Jailson'un bu tokadından sonra kavgaya iki takımın diğer futbolcuları da karışmıştı.

    Josef de Souzadan olay Belhanda paylaşımı!

    Kavga devam ederken Jailson kaçarak soyunma odasının yolunu tutmuş, bu esnada da Galatasaraylı futbolcular Brezilyalıyı kovalamıştı.

    Josef de Souzadan olay Belhanda paylaşımı!

    Yaşanan bu arbedenin ardından hakem Fırat Aydınus; Badou Ndiaye, Jailson ve Roberto Soldado'ya kırmızı kart göstermişti.

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