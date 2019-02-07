Jay Jay Okocha'nın Türkiye özlemi

Türkiye izlenimleriyle ilgili soruya Okocha, "Fenerbahçe'de oynarken Türk halkıyla çok müthiş ilişkilerimiz vardı. Açık söylemek gerekiyorsa, Türkiye'de ilk günden beri kendimi evimdeymiş gibi hissettim." yanıtını verdi.