Jay Jay Okocha'nın Türkiye özlemi

Augustine Azuka Okocha: "İleriye yönelik futbolla ilgili planlarım var, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istiyorum"
7 Şubat 2019 Perşembe, 11:34:16
Güncelleme: 11:35:53
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Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından "Jay Jay" lakaplı Augustine Azuka Okocha, ileriye yönelik planları arasında, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlüğün bulunduğunu söyledi.
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Futbol kariyerine Nijerya sokaklarında başlayan, 1996-1998 yıllarında Fenerbahçe forması giyen 45 yaşındaki Okocha, açıklamalarda bulundu.
Sporun Nijerya ile Türkiye ilişkilerini güçlendireceğini belirten Okocha, "İleriye yönelik futbolla ilgili planlarım var, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istiyorum." dedi.
Okocha, Almanya'da futbol oynadığı sırada vatandaşı Uche Okechukwu aracılığıyla Fenerbahçe'ye transfer olduğunu hatırlattı.
Türkiye izlenimleriyle ilgili soruya Okocha, "Fenerbahçe'de oynarken Türk halkıyla çok müthiş ilişkilerimiz vardı. Açık söylemek gerekiyorsa, Türkiye'de ilk günden beri kendimi evimdeymiş gibi hissettim." yanıtını verdi.