Jay Jay Okochanın Türkiye özlemi - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Jay Jay Okocha'nın Türkiye özlemi

Augustine Azuka Okocha: "İleriye yönelik futbolla ilgili planlarım var, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istiyorum"
7 Şubat 2019 Perşembe, 11:34:16 Güncelleme: 11:35:53
Jay Jay Okochanın Türkiye özlemi

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından "Jay Jay" lakaplı Augustine Azuka Okocha, ileriye yönelik planları arasında, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlüğün bulunduğunu söyledi.

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Jay Jay Okochanın Türkiye özlemi

Futbol kariyerine Nijerya sokaklarında başlayan, 1996-1998 yıllarında Fenerbahçe forması giyen 45 yaşındaki Okocha, açıklamalarda bulundu.

Jay Jay Okochanın Türkiye özlemi

Sporun Nijerya ile Türkiye ilişkilerini güçlendireceğini belirten Okocha, "İleriye yönelik futbolla ilgili planlarım var, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istiyorum." dedi.

Jay Jay Okochanın Türkiye özlemi

Okocha, Almanya'da futbol oynadığı sırada vatandaşı Uche Okechukwu aracılığıyla Fenerbahçe'ye transfer olduğunu hatırlattı.

Jay Jay Okochanın Türkiye özlemi

Türkiye izlenimleriyle ilgili soruya Okocha, "Fenerbahçe'de oynarken Türk halkıyla çok müthiş ilişkilerimiz vardı. Açık söylemek gerekiyorsa, Türkiye'de ilk günden beri kendimi evimdeymiş gibi hissettim." yanıtını verdi.

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