İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı gereği 4 büyük ligin takımları Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak dahil olacak. Bu yüzden ön eleme turlarından itibaren Şampiyonlar Ligi'ne dahil olacak Fenerbahçe'yi, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatından dolayı geçtiğimiz sezonlar kadar zor rakipler beklemiyor. Türk takımları her ne kadar Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde zorlansa da bu yeni formatla bu sene ve gelecekte takımlarımızı daha güçsüz rakipler bekliyor. İşte Fenerbahçe'nin rakipleri...